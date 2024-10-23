Некоторые страны Североатлантического альянса могут ввести свои войска на Украину в случае обрушения фронта и массового отступления ВСУ. Об этом сообщил на своем YouTube-канале полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

«Если будут серьезные прорывы на оперативную глубину, то отдельные страны НАТО введут свои войска на территорию Украины. НАТО не введет, но отдельные страны введут, если будет такая угроза», — заявил он.

До этого Стариков допустил частичное обрушение фронта ВСУ. Он также добавил, что Запад уже смеется над попытками украинской армии перехватить инициативу своими действиями в Курской области. По его словам, операция в курском приграничье не имеет никакой стратегической цели, а поставленная Киевом цель не была достигнута.

Ранее немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что время президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу. Об этом говорит массовое дезертирство бойцов ВСУ с позиций на передовой.