У ВСУ появились признаки обрушения фронта, у властей страны нет ресурсов для решения этой проблемы. Об этом полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил на своем YouTube-канале.

«Или замораживание линии фронта, или он обрушится. Другого выхода нет. <…> Будет ли у нас сейчас обрушение фронта? Отдельные признаки есть, так называемый тактический кризис на разных направлениях», — отметил он.

Одной из основных проблем ВСУ Стариков считает нехватку высокотехнологичного вооружения и мотивированных военнослужащих. По его словам, у украинских новобранцев нет соответствующего уровня боевой готовности.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко ранее заявил, что боевики ВСУ терпят поражение из-за «отвратительной русской погоды». Украинские военные сталкиваются с неудачами на разных участках фронта. После усиления наступления ВС России обратили противника в бегство на всей линии соприкосновения.