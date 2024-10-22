Дотком: бегство ВСУ с позиций подтвердило, что время Зеленского подходит к концу

Массовое бегство украинских военнослужащих с позиций показало, что время президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу. Об этом в соцсети Х заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Дотком.

По его словам, у Зеленского остается все меньше времени. Так предприниматель прокомментировал материал Pais, в которой говорилось о бегстве бойцов ВСУ с позиций из-за нехватки личного состава и отсутствия ротации.

«Солдаты бегут со своих позиций. Массовое дезертирство и отказ подчиняться приказам. Все кончено», — написал Дотком.

Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил о частичном обрушении фронта ВСУ, отметив, что имеются отдельные признаки так называемого тактического кризиса на разных направлениях. По его словам, причина в отсутствии высокотехнологичного вооружения, а также мотивированных и обученных бойцов.