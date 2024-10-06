Экс-полковник СБУ Стариков: Запад смеется над действиями ВСУ в Курской области

Запад уже смеется над попытками ВСУ перехватить инициативу своими действиями в курском приграничье. Об этом в интервью Александру Шелесту* признался полковник СБУ в отставке Олег Стариков, его слова привело РИА «Новости» .

«Войны ведутся по законам войны, а не по сценариям для фильмов. Запад уже смеяться стал», — заявил офицер.

Стариков отметил, что действия ВСУ в Курской области не имеют никакой стратегической ценности, поставленной цели они не достигли. Украине следует отвести войска, считает военный.

Очередной украинский дрон «Баба Яга» уничтожили в Курской области. Российские войска придумали новый способ борьбы с беспилотниками, которые стало сложнее сбивать. «Бабу Ягу» сбивают при помощи FPV-дронов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.