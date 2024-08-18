Семья подвергшегося издевкам ВСУ пенсионера рассказала о его украинском паспорте

У пенсионера, над которым издевались бойцы ВСУ в Курской области, оказался украинский паспорт. Семья мужчины рассказала RT , что документ уже недействителен.

По данным родственников пропавшего в Курской области Александра Григорьева, он давно получил гражданство России.

Внучка мужчины уточнила, что пенсионера уже обнаружили в Гоголевке Курской области. По ее словам, соседи видели Александра Григорьева возле дома в деревне и окрестностях. Пожилой мужчина в порядке, чувствует себя хорошо. Женщина пока не может связаться с ним, потому что у родственника нет телефона.

Видео с издевательствами над пенсионером появилось 16 августа. Украинские боевики надели форму солдат-нацистов и, имитируя немецкий акцент, называли пожилого россиянина «русским Иваном». Депутат Госдумы Леонид Слуцкий пообещал награду в пять миллионов рублей за поимку националистов.