Опубликовано видео с издевающимися над пенсионером бойцами ВСУ в нацистских касках

Появилось видео издевок солдат ВСУ над пенсионером в Курской области

Фото: РИА «Новости»

Украинские военные в нацистких касках издевались над российским пенсионером в Курской области. Видео опубликовал Telegram -канал «Z ветераны России on-line».

Сначала в ролике показали дорожные указатели Белгород и Коренево — районный центр Курской области. Затем автор ролика продемонстрировал бойца в нацистском шлеме с конусным назатыльником. Также на видео попала разбитая бронетехника на дороге.

После этого в кадре появляется пожилой мужчина, предположительно, местный житель. Автор видео называет его «русским Иваном». После этого он имитирует немецкий акцент  и спрашивает у пенсионера, как у него дела. Мужчина ответил, что ему 74 года и рассказал, что заблудился еще пять дней назад, но в ответ его назвали «русской свиньей».

Ранее депутат Государственной думы Леонид Слуцкий пообещал награду пять миллионов рублей за поимку националистов, которые издевались над пенсионером.

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