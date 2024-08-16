Опубликовано видео с издевающимися над пенсионером бойцами ВСУ в нацистских касках

Сначала в ролике показали дорожные указатели Белгород и Коренево — районный центр Курской области. Затем автор ролика продемонстрировал бойца в нацистском шлеме с конусным назатыльником. Также на видео попала разбитая бронетехника на дороге.

После этого в кадре появляется пожилой мужчина, предположительно, местный житель. Автор видео называет его «русским Иваном». После этого он имитирует немецкий акцент и спрашивает у пенсионера, как у него дела. Мужчина ответил, что ему 74 года и рассказал, что заблудился еще пять дней назад, но в ответ его назвали «русской свиньей».

Ранее депутат Государственной думы Леонид Слуцкий пообещал награду пять миллионов рублей за поимку националистов, которые издевались над пенсионером.