Пострадавший от глумления боевиков ВСУ вернулся в Курскую область

Старший объектом издевательства и глумления со стороны одетых в форму нацистов украинских боевиков 74-летний пенсионер из Курской области вернулся в поселок Гоголевка. Об этом в комментарии Telegram-каналу Mash сообщила его внучка.

По ее словам, пожилого мужчину около дома видели соседи. Они отметили, что с ним в порядке и чувствует пенсионер себя хорошо. Собеседница канала добавила, что сама еще не связывалась с дедушкой, так как у него нет телефона.

Вошедшие в Курскую область украинские военные распространили по социальным сетям видео, с издевательствами над местным пенсионером. Боевики надели форму солдат-нацистов и, имитируя немецкий акцент, называли пожилого россиянина «русским Иваном».

Дочь пропавшего мужчины заявила, что ее отец постоянно жил в селе Гоголевка, но после начала обстрелов она увезла его в Суджу, откуда пенсионер по неизвестной ей причине сбежал.

О том, что мужчина выжил, сообщила пресс-служба украинского МВД, опубликовавшая новое видео с пенсионером. В ходе общения с иностранными правоохранителями он заявил, что несколько дней блуждал по улицам и спал на обочинах, но его жизни ничто не угрожает. Где именно сделана последняя съемка, неизвестно.