Слуцкий объявил награду в 5 миллионов рублей за поимку «бандеровских недобитков»

Глава политической фракции ЛДПР Леонид Слуцкий выплатит награду в пять миллионов рублей за поимку «бандеровских недобитков», которые изображали из себя нацистов и глумились над пожилым жителем Курской области. Об этом парламентарий объявил в Telegram-канале .

Военный корреспондент Александр Коц ранее показал кадры, на которых украинские военные в экипировке с символикой СС изображали фашистов и копировали немецкий акцент, издеваясь над пожилым местным жителем.

«Пей водка, русский Иван. Гут шнапс, гут», — комментировали они ситуацию на видео.

Слуцкий отметил, что в послевоенное время «нечисть» выбить полностью не удалось. Он пообещал, что армия России загонит обратно в подвалы нацистов, которые затаили ненависть и злобу к русскому народу.

«Объявляю награду в пять миллионов рублей за бандеровских недобитков, которые изображали из себя нацистов и глумились над пожилым мужчиной в Курской области», — написал лидер ЛДПР.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что одним из националистов на видео оказался 38-летний житель Ивано-Франковской области Василий Данилюк.