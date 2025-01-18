Семь дронов ВСУ уничтожили в небе над Калужской областью

Силы противовоздушной обороны ночью сбили над Калужской областью семь БПЛА. Об этом глава региона Владислав Шапша сообщил в Telegram-канале.

Он отметил, что один из сбитых беспилотников рухнул на нежилое строение на территории Кировского района. Сейчас спасатели тушат возгорание.

«На месте работает оперативная группа. Пострадавших нет», — добавил губернатор.

Ранее Шапша заявил, что в результате атаки дрона ВСУ на Калужскую область на территории промышленного предприятия в городе Людиново вспыхнул пожар.

Российские военные уничтожили над Смоленской и Брянской областями семь украинских беспилотников. Губернатор Василий Анохин отметил, что в результате падения сбитых дронов на земле жертв и разрушений нет.

Утром 17 января группу украинских диверсантов уничтожили на Курском направлении. До этого командование ВСУ перебросило в российский регион резервные подразделения с военной техникой НАТО.