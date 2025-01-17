В Калужской области возник пожар на территории промышленного предприятия в результате атаки дрона ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владислав Шапша.
«На территории города Людиново в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории промышленного предприятия», — уточнил глава региона.
Губернатор добавил, что на месте уже работают спасатели и оперативная группа.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Ранее в Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации в Лискинском районе из-за пожара на нефтебазе, возникшем в результате налета вражеских беспилотников. Площадь возгорания уже составила 2800 квадратных метров. Пожару присвоили самый высокий номер сложности.
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Пожар возник на территории предприятия после атаки дрона ВСУ в Калужской области
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