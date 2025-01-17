Пожар возник на территории предприятия после атаки дрона ВСУ в Калужской области

В Калужской области возник пожар на территории промышленного предприятия в результате атаки дрона ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владислав Шапша.

«На территории города Людиново в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории промышленного предприятия», — уточнил глава региона.

Губернатор добавил, что на месте уже работают спасатели и оперативная группа.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее в Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации в Лискинском районе из-за пожара на нефтебазе, возникшем в результате налета вражеских беспилотников. Площадь возгорания уже составила 2800 квадратных метров. Пожару присвоили самый высокий номер сложности.