Семь дронов ВСУ сбили над Смоленской и Брянской областями

Российские военные уничтожили семь украинских беспилотников, пять из которых сбили над Смоленской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Василий Анохин.

«Сегодня средствами РЭБ Министерства обороны России пресечена атака пяти украинских БПЛА на территории Починковского района», — уточнил глава региона.

Анохин отметил, что, по предварительной информации, в результате падения сбитых дронов на земле жертв и разрушений нет. Он также попросил смолян сразу сообщать экстренным службам при обнаружении обломков БПЛА и не пытаться к ним приближаться.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили два украинских беспилотника. Также обошлось без пострадавших и разрушений. Он добавил, что на месте уже работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в городе Людиново Калужской области возник пожар на территории промышленного предприятия после атаки украинского дрона.