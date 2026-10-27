Считавшийся похороненным боец из Удмуртии вернулся домой

Боец донбасского ополчения, которого считали погибшим, вернулся из плена и приехал домой в Удмуртию. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в республике Максим Шумихин .

В 2023 году сестра военного обратилась к омбудсмену и рассказала, что ее брат, боец донбасского ополчения, оказался в плену. В 2024 году в ходе работы над обращением поступили данные, что военный погиб, и его похоронили.

«Однако свидетельства из Международного Комитета Красного Креста и размещенные в соцсетях видео оставляли надежду, что боец может быть жив», — указал омбудсмен.

В итоге работу по обращению продолжили. Выяснилось, что боец 23 октября пересек границу в рамках очередного обмена военнопленными, проведя в плену больше трех с половиной лет.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала о сложностях, возникавших во время переговоров с украинской стороной. Она обратила внимание, что общее число возвращенных из плена военных приблизилось к тысяче.