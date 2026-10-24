Лантратова оценила переговоры с Украиной по обмену пленными

Лантратова: переговоры с Украиной по обмену пленными были сложными

Переговоры с Украиной об обмене военнопленными проходили сложно. После достижения договоренностей оставалось обеспечить проведение всех этапов без сбоев, рассказала в телеграм-канале уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

«Ведь каждый обмен — это огромная ответственность. Я думаю сейчас об их мамах, женах, детях. О том, сколько бессонных ночей осталось позади», — написала омбудсмен.

Лантратова добавила, что прошедший обмен стал шестым с мая. Общее число возвращенных за этот период военных приблизилось к тысяче.

«А значит, почти тысяча семей получила возможность вновь быть вместе», — заключила она.

Депутат поблагодарила президента России, Министерство обороны, профильные службы и Белоруссию за участие в организации обменов.

Минобороны 23 октября объявило о возвращении их плена 270 военных. Взамен украинской стороне передали 270 боевиков ВСУ.