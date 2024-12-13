Сбитый в Ленобласти беспилотник могли запустить из Финляндии

Разведывательный беспилотник, сбитый в Ленинградской области, могли запустить из Финляндии или из акватории Финского залива. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Нейтрализованный БПЛА отнесли к типу «Баба Яга» или Mavic 3 Pro, так как обоих из них при увеличении мощности аккумуляторов радиус полета может доходить примерно до 35 километров. По данным канала, дрон сбили в районе распределительного перевалочного комплекса-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II».

Обломки дрона упали в акватории Финского залива, в результате ЧП никто не пострадал. Официально эта информация не подтверждалась. Shot предположил, что устройство вело съемку занимавшегося отгрузкой нефтепродуктов комплекса.

Утром 13 декабря российские средства противовоздушной обороны ликвидировали четыре дрона во Владимирской области. Этой ночью военные также сбили над российскими регионами 13 БПЛА. Их засекли в Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областях.