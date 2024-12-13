Над четырьмя регионами России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников

Минобороны: средства ПВО за ночь сбили 13 дронов ВСУ над 4 российскими регионами

Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего БПЛА ликвидировали в Курской области — там сбили пять дронов. Под Белгородской областью уничтожили и перехватили четыре БПЛА, под Ростовом-на-Дону — три и один БПЛА — в Липецкой области.

Украинские боевики с помощью беспилотников самолетного типа пытались совершить террористическую атаку на российские объекты, подчеркнули в министерстве.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил, что в ряде районов региона объявили угрозу атаки БПЛА. Красный уровень опасности вводили в Липецке и Ельце.

Из-за удара дронов в Белгородской области пострадал местный житель. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, мужчина получил множественные осколочные ранения рук и головы.