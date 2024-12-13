Дрон-разведчик сбили в Ленобласти

Разведывательный дрон сбили в районе распределительного комплекса одной из российских нефтяных компаний в Ленинградской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Беспилотник засекли средства противовоздушной обороны накануне вечером. Предварительно, БПЛА относится к типу «Баба-яга».
Дрон-разведчик сбили недалеко от порта, где производится отгрузка нефтепродуктов. Обломки беспилотника упали в воду.
Утром 13 декабря средства ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над Владимирской областью. Всего над четырьмя регионами России минувшей ночью сбили 13 украинских БПЛА. Больше всего беспилотников уничтожили в Курской области — пять штук. Четыре дрона — в Белгородской области, три — в Ростовской и один — в Липецкой.
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