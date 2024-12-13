Российские военные уничтожили четыре беспилотника над Владимирской областью

Российские системы противовоздушной обороны утром 13 декабря сбили четыре украинских беспилотника над Владимирской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа», — уточнили в оборонном ведомстве.

Над четырьмя регионами России за ночь уничтожили 13 украинских дронов. Больше всего беспилотников сбили в Курской области — пять дронов. Также четыре БПЛА уничтожили и перехватили в Белгородской области, три — в Ростовской, а один — в Липецкой.

В ряде районов Липецкой области ввели красный уровень опасности. Местных жителей попросили не публиковать фотографии и видео, на которых запечатлены работа систем ПВО и последствия атак беспилотников.