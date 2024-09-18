Сайт Торопецкого округа взломали

Сайт администрации Торопецкого муниципального округа взломали. Администрация муниципалитета на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что идут восстановительные работы.

«В настоящее время ведется работа по восстановлению всех данных и функциональности сайта», — написали в группе.

Ранее беспилотники атаковали Торопец, обошлось без жертв, но пострадали 17 человек. Среди них — трое детей. После падения обломков вспыхнул пожар. Местных жителей эвакуировали. Некоторые уже смогли вернуться в свои дома.

Жительница Тверской области рассказала о последствиях атаки БПЛА. По ее словам, дома тряслись от мощных взрывов.