Сайт Торопецкого округа взломали
Сайт администрации Торопецкого муниципального округа взломали. Администрация муниципалитета на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что идут восстановительные работы.
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