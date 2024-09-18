Эвакуированным жителям Торопца сообщили о возможности вернуться в город

Губернатор Руденя: эвакуированные из Торопца жители могут вернуться обратно

Жители Торопца, эвакуированные в связи с массовой атакой беспилотников, могут вернуться в город. Об этом сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя, чьи слова привели на странице правительства региона в соцсети «ВКонтакте» .

«С 12 часов текущего дня мы открыли доступ в Торопец. Соответственно, автобусами будут доставляться все, у кого есть желание вернуться в свои дома», — подчеркнул Руденя.

В городе функционируют все коммунальные службы и инфраструктура. Губернатор поблагодарил администрацию Торопецкого округа и отметил большую работу личного состава Минобороны. Власти Тверской области помогут восстановить пострадавшие здания, пообещал Руденя.

В Торопце в результате атаки украинских БПЛА пострадали 17 человек. Среди них — трое детей.