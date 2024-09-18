Ночью в Торопце вспыхнул пожар после атаки украинских беспилотников. Из потенциально опасных районов эвакуируют население. О ситуации в регионе рассказала 360.ru местная жительница.

«У нас в округе небо серое. В сторону Торопца и левее, на северо-запад, задымленности пока нет. Дома трясутся периодически, минут каждые 10-15, от больших взрывов, и слышно постоянно канонаду с той стороны», — сообщила женщина.

Она добавила, что взрывы разной мощности пока не прекращаются.

По данным Telegram-канала Mash, при атаке пострадали 17 человек, в том числе трое детей. При этом серьезных травм ни у кого нет, речь идет о ссадинах и ушибах. Во многих домах выбило окна, въезд в Торопец перекрыли.

Всего за ночь над пятью регионами России сбили 54 беспилотника, из них половину — над Курской областью.