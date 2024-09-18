После атаки беспилотников на Торопец никто не погиб

Руденя сообщил, что после атаки беспилотников на Торопец все остались живы

Фото: РИА «Новости»

При атаке беспилотников на Торопец никто не погиб. Об этом заявил на совещании оперативного штаба губернатор Тверской области Игорь Руденя, его процитировала пресс-служба.

«Самое главное — у нас граждане серьезно не пострадали, погибших нет», — подчеркнул глава региона.

Пресс-служба добавила, что за медицинской помощью обратились несколько человек с легкими травмами. Кроме того, у некоторых жителей на фоне стресса обострились хронические заболевания.

Пожар ликвидируют 150 человек и 40 единиц техники. В самом городе возгораний не произошло. С полудня жители Торопца получили возможность вернуться домой.

Всего за ночь над пятью российскими регионами сбили 54 вражеских беспилотника, из них ровно половину — над Курской областью.

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