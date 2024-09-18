После атаки беспилотников на Торопец никто не погиб

Руденя сообщил, что после атаки беспилотников на Торопец все остались живы

При атаке беспилотников на Торопец никто не погиб. Об этом заявил на совещании оперативного штаба губернатор Тверской области Игорь Руденя, его процитировала пресс-служба .

«Самое главное — у нас граждане серьезно не пострадали, погибших нет», — подчеркнул глава региона.

Пресс-служба добавила, что за медицинской помощью обратились несколько человек с легкими травмами. Кроме того, у некоторых жителей на фоне стресса обострились хронические заболевания.

Пожар ликвидируют 150 человек и 40 единиц техники. В самом городе возгораний не произошло. С полудня жители Торопца получили возможность вернуться домой.

Всего за ночь над пятью российскими регионами сбили 54 вражеских беспилотника, из них ровно половину — над Курской областью.