Вторгшиеся в Курскую область польские наемники отличились особой жестокостью и издевательствами над мирными жителями в Судже. Об этом военным следователям рассказала местная жительница, видео опроса оказалось в распоряжении ТАСС .

«[Украинские военные] сказали: вы уходите, если можно, выезжайте отсюда, иначе придут войска, вот эти поляки. Они (польские наемники — прим. ред.) издевались над нами», — рассказала женщина.

По ее словам, с людьми, оставшимися в Судже, сейчас связи нет.

В декабре 2024 года курянка Анастасия Клименко рассказала, что иностранные наемники в Суджанском районе расстреливали мирных жителей, некоторых насиловали, «делали зверское».

Прошлой осенью польские наемники расстреляли толпу безоружных людей, среди которых были старики и молодежь. На счету боевиков из Польши и Грузии также убийство женщины-агронома, которую они сначала изнасиловали, а потом отрезали голову.