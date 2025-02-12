С особой жестокостью. Жительница Суджи рассказала о зверствах польских наемников
ТАСС: польские наемники с особой жестокостью издевались над жителями Суджи
Вторгшиеся в Курскую область польские наемники отличились особой жестокостью и издевательствами над мирными жителями в Судже. Об этом военным следователям рассказала местная жительница, видео опроса оказалось в распоряжении ТАСС.
«[Украинские военные] сказали: вы уходите, если можно, выезжайте отсюда, иначе придут войска, вот эти поляки. Они (польские наемники — прим. ред.) издевались над нами», — рассказала женщина.
По ее словам, с людьми, оставшимися в Судже, сейчас связи нет.
В декабре 2024 года курянка Анастасия Клименко рассказала, что иностранные наемники в Суджанском районе расстреливали мирных жителей, некоторых насиловали, «делали зверское».
Прошлой осенью польские наемники расстреляли толпу безоружных людей, среди которых были старики и молодежь. На счету боевиков из Польши и Грузии также убийство женщины-агронома, которую они сначала изнасиловали, а потом отрезали голову.