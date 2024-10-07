Польские наемники расстреляли толпу безоружных людей на глазах у соотечественников. Об этом рассказал житель Суджи Дмитрий, сообщили «Известия» со ссылкой на Минобороны.

«Согнали всех, стариков, молодежь. И перед всеми расстреляли. Поляки. Одни поляки были», — рассказал он.

Еще одна группа украинских боевиков забирала документы у местных жителей и издевалась над больными и пожилыми людьми. Один из горожан, по имени Сергей, забыл паспорт дома. Двое боевиков ВСУ повели его за документами. По словам Сергея, у украинских наемников была «необычная речь». У одного из них, отметил мужчина, прослеживался балтийский акцент.

Когда Сергей потянулся за документами, боевик ударил его прикладом по затылку. Другой ударил по ноге и приказал сидеть. Украинские боевики вырвали из рук Сергея ящик и разбросали содержимое по комнате.

Еще один житель Суджи рассказал о зверствах ВСУ в Курской области. По его словам, украинские боевики изнасиловали женщину и отрезали ей голову.