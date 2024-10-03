Боевики ВСУ в Курской области изнасиловали местную женщину, а потом отрезали ей голову. Об этом рассказал житель окрестностей Суджи. Запись с его показаниями РИА «Новости» передал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Одну женщину, она агрономом была, изнасиловали, а потом отрезали голову. Вот что творится! Они не люди, особенно поляки и грузины», — заявил мужчина.

Украинские боевики занимаются повальным мародерством, добавил суджанин, они вывезли все, что можно. Мирошник отметил, что показания жителя Курской области проверяет Главное военное следственное управление СК России.

Ранее на камере боевика ВСУ нашли кадры расправы над мирными жителями Курской области. Камера GoPro была прикреплена на каску одного из ликвидированных боевиков.