Иностранные наемники зашли в Суджанский район Курской области еще в начале террористического нападения в августе. Об этом заявила местная жительница Анастасия Клименко в беседе с РИА «Новости» .

«Люди рассказывают, что первые, кто заходили, действительно расстреливали людей, некоторых насиловали, делали зверское. Первые, кто заходили, это штурмовики были. И они сказали, что это даже не украинцы были, а наемники», — заявила она.

Сейчас собеседница агентства живет в пункте временного размещения в Курской области.

Ранее другой курянин тоже рассказал о действиях ВСУ до вторжения. Украинские военные в селе Поповка разбили четыре дома из миномета. По его словам, боевики каждый день обстреливали дома людей.

Еще одна эвакуировавшаяся из Курской области местная жительница рассказала военному следователю о пропаже своего супруга. Она объяснила, что муж остался в Суджанском районе. С августа он не выходил на связь.