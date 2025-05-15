Президент США Дональд Трамп сказал, что не разочарован составом российской делегации на переговорах с Украиной. С таким заявлением он выступил перед журналистами во время ближневосточного турне, сообщил CNN .

«Я не разочарован. С чего бы мне быть разочарованным? Мы только что получили четыре триллиона долларов, и вы разочарованы делегированием?» — сказал он.

Президент США сказал, что «не проверял» состав российской делегации на переговорах в Стамбуле.

Трамп заявил, что готов приехать в Стамбул 16 мая, если переговоры между Россией и Украиной будут проходить успешно. При этом он исключил урегулирование конфликта до личной встречи с Владимиром Путиным.

Россию на переговорах в Стамбуле будут представлять помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Они прибыли в Турцию утром 15 мая. Как стало известно, в 17:30 Мединский сделает заявление для прессы.

Украинская сторона пока не сообщила о времени начала переговоров в Стамбуле. Но вопрос об отсрочке мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле не обсуждали. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что никто не гарантирует, что встреча пройдет гладко и без проблем.