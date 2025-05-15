В Турции опровергли слухи об отсрочке переговоров между Россией и Украиной

Anadolu: речи об отсрочке мирных переговоров в Стамбуле не идет

Вопрос об отсрочке мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле не обсуждали, поскольку точного времени начала встречи не было. Об этом сообщило Anadolu со ссылкой на источники в МИД Турции.

Сейчас в городе, по данным агентства, находятся российские делегаты и официальные лица из США.

Утром возле предполагаемого места переговоров дежурили около 150 журналистов из разных стран. Сейчас их стало заметно меньше — предположительно, многие из них отправились на обед. По данным РИА «Новости», переговоры между двумя странами могут начаться после 16:00 по московскому времени.

Глава российской группы, помощник президента Владимир Мединский заявил, что переговорщики планируют провести серьезную работу, чтобы устранить первопричины конфликта и добиться долгосрочного и прочного мира.