Мединский в 17:30 сделает заявление для прессы

Глава российской переговорной делегации в Стамбуле, помощник президента Владимир Мединский в 17:30 по московскому времени сделает заявление для прессы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря генконсульства России.

При этом речи об отмене переговоров сейчас не идет, подчеркнули в дипмиссии.

Сам Мединский позже заявил, что российская делегация сохраняет рабочий настрой.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что украинская сторона не уведомила о времени прибытия, поэтому когда начнутся переговоры — пока неизвестно.

Агентство Anadolu также сообщало, что разговоров о том, чтобы отложить переговоры, не ведется, потому что точное время, в которое встреча должна начаться, никто не устанавливал.