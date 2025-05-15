Украинская сторона пока не сообщила о времени начала переговоров в Стамбуле

ТАСС: Украина не уведомила Россию о времени начала встречи делегаций в Стамбуле

Пока что неизвестно, когда именно стартуют переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, украинская сторона должна озвучить позицию по переговорам.

«На текущий момент понимания о времени нет, все в ожидании», — рассказал источник агентства.

Он добавил, что сообщения в Сети о начале встречи дипломатов не соответствуют действительности.

По информации РБК-Украина, борт президента Украины Владимира Зеленского вылетит из Анкары в Стамбул в 16:30 по московскому времени. Издание не уточнило, будет ли в самолет находиться сам глава государства.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что отсрочка переговоров в Стамбуле пока не обсуждалась. В город уже прибыли российские и американские дипломаты.