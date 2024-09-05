Жительница Суджи поблагодарила российских военных за возможность эвакуироваться

«Низкий поклон им. Они дали людям суджанским хотя бы полсуток, даже больше, чтобы выехать. Если бы не они, неизвестно, что бы случилось бы с нами», — заявила она.

Женщина добавила, что в городе остались те, кто не смог выехать, например старики и инвалиды. Она предположила, что таких людей около тысячи. О судьбе дома, в котором она жила, ей неизвестно.

Ранее другая жительница Суджанского района рассказала, как ее сестру украинские военные увезли рожать в Сумы. Однако молодая мать до сих пор вместе с семьей числится пропавшей без вести, потому что после этого они вернулись домой, и связь с ними прервалась.