Без воды, света, газа и связи. Как живут оставшиеся в Судже после нападения ВСУ

Военные ВСУ вывезли беременную жительницу села Лебедевка Суджанского района Юлию на роды в Сумы, сообщило украинское телевидение. Но сама девушка, ее мать, отец и брат числятся пропавшими, потому что связи с родственниками у них нет. Об этом 360.ru рассказала старшая сестра девушки Лилия.

Она подтвердила, что Юля родила. Им удалось созвониться, когда семья была в Сумах.

«Им дали связаться», — отметила Лилия.

Сама Юлия рассказала, что с ними хорошо обращались украинские военные. Но других подробностей нет. Ехать пришлось, ведь других вариантов не было.

«Рожать нужно было, воды отошли, поэтому поехали. Возможности эвакуироваться нет, поехали туда, куда получилось <…> Их выписали, они вернулись домой, связь прекратилась», — подчеркнула Лилия.

Женщина не знает, предложили украинские военные помощь сами или их пришлось просить об этом. Пока эвакуироваться у семьи возможности нет, их просто некому вывезти. Лилия надеется, что власти обеих сторон договорятся о создании зеленого коридора для эвакуации мирных жителей. За помощью в поиске родных она обращалась куда могла: направляла заявления в администрацию, Красный Крест, уполномоченному по правам человека.

«Люди там без коммуникаций. Какая связь может быть? Нет ни воды, ни света, ни газа», — отметила собеседница 360.ru.

Украинские боевики вторглись на территорию Курской области 6 августа. ВСУ обстреливали дома и машины мирных граждан. Тысячам человек пришлось срочно эвакуироваться. Ранее жительница Суджи рассказала, как впопыхах бежала от бомбежек, оставив все документы.