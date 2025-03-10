США назвали условие возобновления военной помощи Украине

Официальные лица в США отказались гарантировать возобновление военной помощи Украине. Они ожидают действий от второй стороны, сообщила газета The Washington Post .

Государственный секретарь США Марко Рубио 11 марта в Саудовской Аравии впервые встретится с украинскими официальными лицами после конфликта между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме. Обе стороны, по словам источников WP, питают много надежд на эти переговоры. Американцы рассчитывают, что Украина продемонстрирует готовность к остановке конфликта, а их оппоненты ожидают возобновления помощи.

«Тот факт, что они приезжают сюда на высоком уровне, является для нас хорошим признаком того, что они хотят сесть за стол переговоров и готовы двигаться вперед», — сказал высокопоставленный представитель Госдепа.

Американские чиновники на условиях анонимности заявили, что все зависит от действий Украины, поскольку США стремится остановить вооруженный конфликт. Они отказались гарантировать возобновление военной и разведывательной помощи.

Ранее источники Financial Times сообщили, что украинская делегация на переговорах в Саудовской Аравии заверит Рубио в согласии Зеленского завершить конфликт с Россией. Она представит свой план прекращения огня.