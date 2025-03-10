Важный шаг. Зеленский извинился перед Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский отправил письмо с извинениями за публичную перепалку в Белом доме американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил в интервью каналу Fox News.

«Зеленский отправил письмо Трампу. Он извинился за весь этот инцидент, произошедший в Овальном кабинете. Я думаю, это был важный шаг», — отметил он.

По словам Уиткоффа, американская сторона уже провела множество дискуссий с Украиной и Европой по поводу сделки по редкоземельным ресурсам. В результате американцы добились прогресса по этому вопросу.

Помимо этого, спецпосланник рассказал, что делегации США и Украины планируют обсудить на переговорах в Саудовской Аравии территориальные вопросы.

Ранее стало известно, что украинская сторона намерена убедить США вновь начать поставки оружия и разведывательной информации. В обмен она готова предложить частичное прекращение огня.