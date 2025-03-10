Россия озвучила обоснованные условия для заключения мира и уже продемонстрировала свое желание начать переговоры. Такое заявление сделал бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive .

«Россия давно за столом переговоров. Они ясно обозначили условия. Теперь нам нужно принять меры для обеспечения этих условий, которые разумны и обоснованы, и двигаться к достижению мира. Мы вообще должны быть счастливы, что Россия хочет остановить конфликт и готова рассматривать Украину как нейтральное государство», — заявил Макгрегор.

При этом он подчеркнул, что страны Евросоюза не могут оказать ощутимой поддержки Украине и лишь озвучивают нереальные мысли об отправке войск на Украину, а кроме того, еще раздают лживые обещания о поставке оружия, которого у них нет.

«Мы можем доверять России. Но может ли Россия доверять Западу? Они сразу вспомнят Будапештский меморандум и Минские соглашения, мы ведь тогда их обманули», — подвел итог Макгрегор.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что внесет в конгресс законопроект о введении новых антироссийских санкций, если Россия не пойдет на прекращение огня на Украине.