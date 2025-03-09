Сегодня 12:34 Негласная встреча. Зачем Зеленский поедет в Эр-Рияд? 0 0 0 Фото: James McGill/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Спецоперация

США

Саудовская Аравия

Переговоры

Украина

Переговоры США и Украины на высоком уровне запланированы в Эр-Рияде на 12 марта. Европейцы не будут участвовать в мероприятии — это позволит изолировать Украину от давления союзников. Что обсудят на встрече — в материале 360.ru.

Зачем Зеленский поедет в Эр-Рияд Диалог двух государств действительно может состояться в столице Саудовской Аравии 12 марта, но это не факт, рассказал 360.ru директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. Украинский лидер Владимир Зеленский тоже решил отправиться на переговоры, там он в приватном порядке попытается устроить некую негласную встречу. «Будет ли она личная? Скорее всего, случайно за стаканом чая встретятся или это будет по телефону — как угодно. Но все равно Зеленский должен будет попросить личных гарантий. Потому что состав делегации не предполагает, что именно эти люди могут ему дать полную гарантию того, что он останется во главе государства и что у него будет обеспечена личная безопасность», — отметил эксперт. Однако участники делегации со стороны США смогут убедить президента Дональда Трампа в том, что Зеленскому нужно предоставить гарантии. Сейчас вопрос личной безопасности встал для украинского лидера в полный рост, отметил политолог.

Фото: РИА «Новости»

Еще одна цель визита Зеленского в Саудовскую Аравию — встреча с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Если главе Украины не удастся добиться приватной встречи касательно своей судьбы, он попытается решить вопрос через посредника. «То есть переговорить с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом и попросить его, чтобы он от его имени переговорил с американской делегацией. Но тоже вопрос: согласится ли наследный принц на это, а если согласится, то что он конкретно скажет? Это весьма закрытая часть дипломатической игры, которую сейчас ведет Зеленский, выторговывая себе жизнь по факту», — добавил специалист.

Состав делегаций Украины и США на переговорах в Саудовской Аравии От Соединенных Штатов на встрече в Эр-Рияде будет присутствовать госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. С украинской стороны в переговорах примет участие глава офиса Зеленского Андрей Ермак, рассказал Подлесный. «Состав делегации достаточно серьезный. Соответственно, именно Зеленский хотел бы дополнительно к тем вопросам, которые собираются обсудить, поднять два основных вопроса», — добавил он.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Главные темы переговоров Украины и США в Эр-Рияде Первый вопрос будет связан с подписанием Зеленским договора о передаче под эгиду США фактически всех месторождений редкоземельных минералов. Вероятно, в соглашении укажут пункты о передаче американцам всей части экономики Украины, которая может приносить прибыль. «По-другому американцы не смогут вернуть не то что 350 миллиардов, они даже и 100 миллиардов не смогут вернуть. Я полагаю, что после перепалки 28 февраля в Овальном кабинете, как говорит Трамп, в священном Овальном кабинете, Зеленскому очень сильно ужесточат требования к тому, что он должен передать под контроль Соединенных Штатов Америки», — объяснил Подлесный. Второй не менее важный вопрос — это рамочное соглашение о так называемом мире, рассказал политолог. В рамках переговоров озвучат некие параметры, необходимые для организации диалога Украины и России. «Все, что было ранее, это некие утечки, протечки, намеки и так далее. Не было никакого официального документа о том, что же предполагается за „мирный план“ в исполнении Соединенных Штатов Америки. Поэтому это будет весьма интересная составная часть встречи. Для нас очень важно, что будет в итоге», — подчеркнул эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Прогноз по итогам встречи в Эр-Рияде По итогам американо-украинских переговоров может быть принято решение о заморозке конфликта, остановке боевых действий. Это для Трампа сейчас самое важное, напомнил Подлесный. «Для него важно: вот я „миротворец“, я останавливаю боевые действия, война остановилась. Потом в течение года или двух можно решать остальные вопросы», — добавил он. Но проблема заключается в том, что остановка боевых действий на нынешней линии боевого соприкосновения абсолютно не устраивает Россию, так как конституционно закрепленные территории находятся под оккупацией. «Мы не можем сейчас остановить боевые действия, на что не раз указывал наш Верховный главнокомандующий, как минимум до тех пор, пока не выбьем врага с нашей исконной российской земли», — добавил Подлесный. Россия должна добиться демилитаризации Украины, чтобы обеспечить возможность мирного восстановления пострадавших территорий.

Владимир Путин, единственный лидер русского мира, который сейчас есть, печется о том, чтобы на той части Украины, которая останется, русский язык был признан вторым государственным, чтобы прекратились все гонения на Русскую православную церковь, чтобы были обеспечены права русского населения. Геннадий Подлесный политолог

Последствия для Европы Остается много вопросов, которые не затрагиваются в исходящих от США протечках. На словах американские власти понимают некие озабоченности России, но на самом деле Соединенные Штаты к ним совершенно равнодушны. К тому же Трамп вовсе не пророссийский, как считают некоторые, напомнил Подлесный. Президент США собирается передать Европе все расходы, связанные с перевооружением. На прошедшей неделе в Брюсселе состоялась «сходка», участники которой решили найти 800 миллиардов евро для создания Вооруженных сил ЕС.

Фото: РИА «Новости»

«Но при этом при этом есть нюанс. А нюанс заключается в том, что-то вооружение, о котором говорилось вот на этой сходке в Брюсселе <…>, должно закупаться у США. <…> Поэтому Трамп спокоен, у него четыре года срок, а минимум на пять лет уже все заказы для военно-промышленного комплекса США гарантированы. Поэтому он совершенно спокойно может взирать на то, как будет Европа повторять ошибки Советского Союза, когда мы со страшной силой делали танки в немыслимых количествах, в ущерб продуктам питания и прочего, необходимого для жизни населения», — заявил эксперт. Европа вступила на путь СССР, который в свое время взвалил на себя непосильное бремя перевооружения.

Европа уже своими действиями вышла на эту тропу и будет милитаризовать свою экономику в ущерб гражданскому сектору экономики всех стран, которые сейчас входят в ЕС. Но это уже будет следующий этап. Мы как бы заглянули за горизонт того, что планируется, на мой взгляд, в Эр-Рияде. Будем смотреть на развитие событий. Геннадий Подлесный политолог

Почему Эр-Рияд? Столицу Саудовской Аравии для американо-украинских переговоров выбрали не случайно, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем выступлении на YouTube. США обеспокоены тем, что Украина поддерживает тесные связи с европейскими партнерами, которые неизбежно будут оказывать влияние на американцев. Украина склонна делиться с европейскими государствами содержаниями обсуждений, в том числе конфиденциальными, для разработки общей позиции. Изоляция украинской делегации и демонстрация превосходства США необходимы для успешного проведения переговоров. «Они убрали европейцев из этой картины и изолировали украинцев, что само по себе подчеркивает значимость предстоящих переговоров», — подчеркнул Меркурис.