RT опубликовал вторую часть фильма «Курская битва. Хронология подвига», посвященную освобождению российского региона и операции «Поток». Документальный фильм военкора Влада Андрицы приурочен к полному освобождению российского приграничья от ВСУ.

В фильме раскрыты уникальные детали операции «Поток». Отмечается, что украинские военные были в панике, когда поняли, что российские войска незаметно проникли в тыл.

Операция значительно ускорила освобождение Курской области. Действия российских военнослужащих можно сравнить с подвигом советских солдат на Курской дуге в 1943 году, поэтому многие неслучайно называют это сражение «Курская битва 2.0».

Ранее президент Владимир Путин поздравил командиров подразделений, освободивших Курскую область от ВСУ. Он поблагодарил военнослужащих за профессионализм и мужество. Представитель МИД Мария Захарова отметила, что российские военные вслед за Курской областью обязательно освободят все территории субъектов России, находящиеся под контролем ВСУ.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал священным участие КНДР в освобождении Курской области.