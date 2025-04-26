«Курская область — первый этап». Захарова — об освобождении региона

Захарова: вслед за Курской областью от ВСУ освободят все субъекты России

Фото: РИА «Новости»

Российские военные вслед за Курской областью обязательно освободят все территории субъектов России, находящиеся под контролем ВСУ. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Курская область — первый этап. Мы продолжим работу до полного освобождения российских регионов от киевского режима», — сказала она.

В их числе, указала Захарова, Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Также дипломат отметила вклад друзей из КНДР в общую победу над украинскими группировками в Курской области. Она добавила, что в России никогда не забудут «помощи от друзей».

Ранее стало известно о полном освобождении Курской области от ВСУ. По данным Минобороны, за время боевых действий потери противника на этом направлении составили свыше 76 550 человек.

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