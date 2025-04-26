Захарова: вслед за Курской областью от ВСУ освободят все субъекты России

Российские военные вслед за Курской областью обязательно освободят все территории субъектов России, находящиеся под контролем ВСУ. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова .

«Курская область — первый этап. Мы продолжим работу до полного освобождения российских регионов от киевского режима», — сказала она.

В их числе, указала Захарова, Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Также дипломат отметила вклад друзей из КНДР в общую победу над украинскими группировками в Курской области. Она добавила, что в России никогда не забудут «помощи от друзей».

Ранее стало известно о полном освобождении Курской области от ВСУ. По данным Минобороны, за время боевых действий потери противника на этом направлении составили свыше 76 550 человек.