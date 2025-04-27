Путин лично поздравил командиров с победой в Курской области

Президент России Владимир Путин лично позвонил командующему группировкой и командирам наиболее отличившихся подразделений и поздравил их с освобождением Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу», — сказал пресс-секретарь главы государства.

В минувшую субботу начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину о разгроме украинских вооруженных формирований и полном освобождении региона.

Общие потери ВСУ на Курском направлении составили свыше 76 тысяч человек. Глава государства отметил, что разгром ВСУ в Курской области создал условия для дальнейших успешных действий российской армии и на других участках фронта.