Российские зенитчики сбили третий дрон, летевший на Москву

Собянин: в городском округе Ступино силы ПВО уничтожили БПЛА, летевший на Москву

В Подмосковье военные обезвредили третий по счету беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Его засекли в городском округе Ступино, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

«ПВО Минобороны в городском округе Ступино сбило еще один беспилотник, летевший на Москву», — объявил он.

Собянин сообщил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Уничтоженный в Ступине дрон стал третьим за ночь, направленным на столицу России. Военные сбили первый над Подольском, где обезвредили второй, градоначальник не уточнил.

Ранее украинские военные пытались атаковать Брянскую область 26 дрона, но военные отразили удар.

В Тульской области силы ПВО уничтожили три беспилотника, в Курской — два.

Еще несколько летательных аппаратов сбили в Воронежской области.

Ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА объявляли власти Белгородской области.