В Тульской области сбили три украинских дрона

Средства ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата над Тульской областью. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства по региональной безопасности.

«В ночь на 1 сентября дежурные средства ПВО Министерства обороны РФ уничтожили три БПЛА над Тульской областью», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет.

Информация еще уточняется. Также добавили, что в регионе организовали реагирование экстренных служб.

Ранее российские военные ликвидировали два беспилотника, которые летели на Москву. Мэр Сергей Собянин сообщал, что атаку дрона отразили в городском округе Подольск.

В Брянской области два раза за ночь сработала система ПВО. В итоге, российские зенитчики сбили 14 беспилотников, писал RT.