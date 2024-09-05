Сотни тел бойцов ВСУ обнаружили в морге Полтавы после удара ВС России

После удара ВС России по учебному центру Вооруженных сил Украины в Полтаве в морге находятся тела более 760 погибших бойцов ВСУ. Об этом заявил украинский блогер Богдан, его видео опубликовал Telegram-канал «Украина.ру» .

Богдан ответил на комментарий подписчицы, которая указала на сообщение о гибели 760 солдат в результате удара. По его словам, это еще не окончательные цифры.

«Потому что вчера вывозили КамАЗами людей. Оторванные руки, оторванные ноги», — заявил блогер.

Он обратился к местным властям с просьбой рассказать людям правду, а не скрывать информацию о последствиях удара. При этом блогер не назвал источник, который сообщил ему о количестве погибших солдат ВСУ.

Вооруженные силы России атаковали военный объект в Полтаве 4 сентября. В Минобороны уточнили, что на территории учебного центра готовили специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов беспилотников. Глава училища ВСУ Игорь Мацюк заявил, что курсанты ВСУ не успели добежать до бомбоубежища, поэтому так много погибших.