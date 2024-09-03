Подполье сообщило об ударе по авиагородку в Полтаве

В районе авиагородка в Полтаве прогремел мощный взрыв после российского удара. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В авиагородке накрыли кого-то серьезного. Сейчас оцепление, скорые летают», — заявил он.

Член Общественной палаты Владимир Рогов уточнил, что удар пришелся по Полтавскому военному институту связи, готовившему специалистов по РЛС и радиоэлектронной борьбе, во время построения курсантов. По его оценкам, потери украинских военных могут исчисляться сотнями.

Ранее Лебедев сообщал, что российские военные нанесли удар по порту с иностранными наемниками в Одессе. По его оценкам, удалось ликвидировать более 20 боевиков и ранить еще около 50, при этом нескольких эвакуировали в Румынию.