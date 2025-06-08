Минобороны: населенный пункт Заря в ДНР перешел под контроль ВС России

Российские войска освободили Зарю в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В результате активных и решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Заря», — указали в оборонном ведомстве.

Как сообщил РИА «Новости» офицер Южной группировки войск, при освобождении населенного пункта российские войска ликвидировали националистов батальона «Азов»* и наемников.

В Минобороны также сообщили, что подразделения 90-й танковой дивизии из состава группировки «Центр» достигли западной границы Донецкой Народной Республики и продолжают продвигаться вглубь Днепропетровской области.

Ранее ВС России освободили Федоровку и отбили контратаки ВСУ в районе населенного пункта Торское в ДНР. Под контроль российских военных также перешли Кондратовка в Сумской области и Редкодуб под Донецком.

*Запрещенная в России террористическая организация.