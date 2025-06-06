Населенный пункт Федоровка в Донецкой Народной Республике перешел под контроль российской армии. Об этом заявили в пресс-службы Минобороны.

«Подразделениями группировки войск „Восток“ в результате активных действий освобожден населенный пункт Федоровка», — рассказали представители министерства.

Накануне военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие отбили контратаки ВСУ в районе населенного пункта Торское в ДНР. За последние несколько дней вражеская сторона в несколько раз усилила наступательные действия, но ВС России держат осложнившуюся ситуацию под контролем.

Ранее российская армия освободила от украинских боевиков населенные пункты Кондратовка в Сумской области и Редкодуб в ДНР.