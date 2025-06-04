Под контроль ВС России перешли Кондратовка и Редкодуб
ВС России освободили Кондратовку в Сумской области и Редкодуб в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенные пункты Кондратовка в Сумской области и Редкодуб в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«В результате решительных действий подразделения группировки войск „Запад“ освободили населенный пункт Редкодуб Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.
Бойцы группировки также нанесли огневое поражение формированиям аэромобильной, штурмовой и трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Чистоводовка, Андреевка, Ольговка, Песчаное, Боровая, Глущенково и Купянск Харьковской области и Волчий Яр в ДНР.
При освобождении Кондратовки отличились военнослужащие группировки войск «Север», добавили в ведомстве.
Два дня назад ВС России освободили населенные пункты Водолаги и Алексеевка в Сумской области. Наступление также вели бойцы «Севера», писал RT.