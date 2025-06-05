Российские войска отразили контратаки ВСУ в районе Торского

Российские военные отбили контратаки ВСУ в районе населенного пункта Торское в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА «Новости» сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, украинские боевики за последние несколько суток в районе населенного пункта Торское в ДНР усилили действия наступательного характера в разы.
«Наши войска отражают атаки противника и ведут маневренную оборону. Ситуация в районе сложная, но контролируемая», — сказал Марочко.
Ранее российские военные совершили рывок и продвинулись в районе Часова Яра. ВСУ стремились стабилизировать положение и нарастили использование ударных дронов. Добровольцы продолжают эвакуировать из окрестностей города мирных жителей.
Минобороны рапортовало, что ВС России накануне освободили населенные пункты Редкодуб в ДНР и Кондратовку в Сумской области.
Треть россиян негативно отнеслись к возможной смене ударения в слове «звонит»
Свыше 140 эндоскопических аппаратов установят в больницах Подмосковья в 2025 году
Ремонт дорог проведут в районах Павловского Посада по обращению жителей
Квартиру вдовы ветерана войны отремонтировали в Чехове
Супруги Рыбаковы в Павловском Посаде отметили золотую свадьбу
Капремонт центра творчества завершат в Чехове в третьем квартале 2025 года
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте