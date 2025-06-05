Марочко: ВСУ усилили наступательные действия в районе Торского в ДНР

Российские военные отбили контратаки ВСУ в районе населенного пункта Торское в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА «Новости» сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, украинские боевики за последние несколько суток в районе населенного пункта Торское в ДНР усилили действия наступательного характера в разы.

«Наши войска отражают атаки противника и ведут маневренную оборону. Ситуация в районе сложная, но контролируемая», — сказал Марочко.

Ранее российские военные совершили рывок и продвинулись в районе Часова Яра. ВСУ стремились стабилизировать положение и нарастили использование ударных дронов. Добровольцы продолжают эвакуировать из окрестностей города мирных жителей.

Минобороны рапортовало, что ВС России накануне освободили населенные пункты Редкодуб в ДНР и Кондратовку в Сумской области.