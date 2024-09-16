Минобороны: ВС России освободили Успеновку и Борки в Курской области

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям бригад украинской армии в районах Любимовки, Новоивановки, Дарьина, Николо-Дарьина, Толстого Луга, Плехова и Покровского. Российские подразделения отразили пять контратак противника в направлении населенных пунктов Бяхово, Большая Обуховка, Викторовка, Любимовка и Малая Локня.

«В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевые бронированные машины», — уточнили в оборонном ведомстве.

ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. Боевики били по домам и авто мирных жителей. Российская армия дала отпор противнику. Западные наемники сбежали через неделю боев под Курском.

Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид ранее рассказывал, что вошедшие в Курскую область солдаты издевались над жителями, похищали их и убивали. По его мнению, украинские военные давно потеряли человеческий облик.