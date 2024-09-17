Пожилые жительницы Курской области уезжали из-под обстрела ВСУ на велосипедах

Пожилые жительницы села в Курской области эвакуировались на велосипедах под обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом РИА «Новости» рассказала одна из пенсионерок.

«Кто мог на машинах выехали. У меня только велосипед. Животных отвязали, выпустили», — поделилась женщина.

Вместе с подругами она отправилась в поселок Званное в Глушковском районе. Женщины выехали на велосипедах около семи часов утра. Пенсионерки проехали около 30 километров за два часа.

Женщина добавила, что во время эвакуации в селе Попово-Лежачи шел обстрел. По пути россиянок приняли в храме, где «обогрели, накормили и успокоили».

Накануне оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации 90 населенных пунктов Хомутовского и Рыльского районов. Они находятся в 15 километрах от границы с Украиной.