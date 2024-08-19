Ушаков высказался о переговорах с Украиной после атаки ВСУ в Курской области

Ушаков: Россия не будет разговаривать с Украиной на данном этапе

Разговаривать с Украиной на данном этапе Россия не будет. Такое заявление сделал помощник российского президента Юрий Ушаков, отвечая на вопросы Life.ru .

«Все зависит от ситуации на поле боя, в том числе в Курской области», — отметил чиновник.

Ушаков уточнил, что не знает, сколько продлится пауза перед переговорами. Действия украинской армии в курском приграничье он назвал «авантюрой». При этом помощник президента уточнил, что выдвинутые Владимиром Путиным мирные инициативы не аннулированы.

Украинские боевики напали на приграничные районы Курской области 6 августа, сообщали «Известия». Обстановку в регионе признали ЧС федерального характера. Российские бойцы отражают атаки ВСУ. Ранее военные уничтожили технику противника при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет», передавал RT.

С начала наступления в курском приграничье потери ВСУ составили 3460 военнослужащих. Только за одни сутки украинская армия лишилась 27 единиц бронетехники.