ВСУ трижды пытались прорваться в Курскую область. Им дали отпор

Минобороны: ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться на Курском направлении

Российские военные за сутки отразили три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Боевики ВСУ двигались в направлении населенных пунктов Краснооктябрьский, Веселое и Медвежье, уточнили в военном ведомстве. Вооруженные силы Украины потеряли до 50 солдат, один танк и три боевых бронированных машины в ходе атаки.

Также в Минобороны добавили, что ВС России за сутки отразили пять контратак противника в направлении населенных пунктов Бяхово, Большая Обуховка, Викторовка, Любимовка и Малая Локня.

«В лесных массивах продолжается ведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытающихся продвинуться вглубь российской территории», — добавили в пресс-службе.

Ранее российские бойцы освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области. ВСУ потеряли в ходе боев 40 человек.